Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30620016/
8 августа 2017, 12:56 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Старателев подписал контракт с «Химками»

Подмосковные «Химки» подписали контракт с защитником Владиславом Старателевым.

Об этом сообщается в «Фейсбуке» агентства игрока SFAgency.

Соглашение подписано по системе «1+2». Ожидается, что 21-летний Старателев будет выступать за молодёжную команду жёлто-синих.

Старателев имеет в своем активе сезон в Единой лиге ВТБ в составе грузинской «Виты». В 19 лет он попал в пятёрку лучших молодых игроков лиги.

Нынешним летом защитник вызывался в сборную России, в составе которой выступал в баскетбольном турнире Спортивных игр БРИКС.

«Я очень рад, что подписал контракт с таким клубом, как “Химки”. Приложу максимум усилий для того, чтобы закрепиться в основном составе клуба. Постараюсь принести, как можно больше пользы своей новой команде!» — сказал Старателев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?

Быстров стал игроком «Тосно»

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?