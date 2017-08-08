Старателев подписал контракт с «Химками»
Подмосковные «Химки» подписали контракт с защитником Владиславом Старателевым.
Об этом сообщается в «Фейсбуке» агентства игрока SFAgency.
Соглашение подписано по системе «1+2». Ожидается, что 21-летний Старателев будет выступать за молодёжную команду
Старателев имеет в своем активе сезон в Единой лиге ВТБ в составе грузинской «Виты». В 19 лет он попал в пятёрку лучших молодых игроков лиги.
Нынешним летом защитник вызывался в сборную России, в составе которой выступал в баскетбольном турнире Спортивных игр БРИКС.
«Я очень рад, что подписал контракт с таким клубом, как “Химки”. Приложу максимум усилий для того, чтобы закрепиться в основном составе клуба. Постараюсь принести, как можно больше пользы своей новой команде!» — сказал Старателев.
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