«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с Паниным
«Нижний Новгород» подписал контракт с форвардом Вадимом Паниным.
Об этом сообщается на сайте клуба.
Соглашение рассчитано на два года.
Панин уже выступал за «Нижний Новгород» с 2011 по 2014 год, а последние три года защищал цвета казанского УНИКСа. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ средние показатели 33-летнего форварда составили 2,9 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи.
Главный тренер нижегородцев Зоран Лукич выразил удовлетворение в связи с возвращением игрока. «Вадим Панин вернулся в “Нижний Новгород”! Этих слов достаточно. Что здесь ещё комментировать?» — сказал Лукич.
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