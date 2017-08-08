Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30619105/
8 августа 2017, 11:56 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с Паниным

«Нижний Новгород» подписал контракт с форвардом Вадимом Паниным.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение рассчитано на два года.

Панин уже выступал за «Нижний Новгород» с 2011 по 2014 год, а последние три года защищал цвета казанского УНИКСа. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ средние показатели 33-летнего форварда составили 2,9 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи.

Главный тренер нижегородцев Зоран Лукич выразил удовлетворение в связи с возвращением игрока. «Вадим Панин вернулся в “Нижний Новгород”! Этих слов достаточно. Что здесь ещё комментировать?» — сказал Лукич.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?

Быстров стал игроком «Тосно»

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?