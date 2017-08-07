Обладатель Кубка России-2016/17 форвард Глеб Голдырев перешел в БК «Енисей»

Предыдущий сезон Голдырев отыграл в клубе суперлиги «Новосибирск», где его средняя статистика составила 10 очков и 4 подбора за игру. Ранее 24-летний баскетболист также выступал за московское «Динамо» и «Спарту и К» из Видного.

Вместе с «Новосибирском» Голдырев стал обладателем Кубка России-2016/17. В составе сборной России он завоевал бронзу чемпионата мира-2011 для игроков не старше 19 лет.