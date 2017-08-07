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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30607310/
7 августа 2017, 11:31 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Обладатель Кубка России-2016/17 форвард Глеб Голдырев перешел в БК «Енисей»

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. «Енисей» подписал контракт с Глебом Голдыревым, согласно которому форвард проведет сезон-2017/18 в красноярском баскетбольном клубе, сообщается на официальном сайте команды.

Предыдущий сезон Голдырев отыграл в клубе суперлиги «Новосибирск», где его средняя статистика составила 10 очков и 4 подбора за игру. Ранее 24-летний баскетболист также выступал за московское «Динамо» и «Спарту и К» из Видного.

Вместе с «Новосибирском» Голдырев стал обладателем Кубка России-2016/17. В составе сборной России он завоевал бронзу чемпионата мира-2011 для игроков не старше 19 лет.
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