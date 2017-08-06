Серия Базаревича прервалась: Россия отдала Кубок Кондрашина и Белова Израилю

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Спортивный остров

6 августа — мультиспортивный день на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. С разницей в 7 часов тут и решающая встреча сборной России по баскетболу на Кубке Кондрашина и Белова, и битва года футбольных «Зенита» и «Спартака». Возможно, именно из-за центрального матча 4-го тура РФПЛ организаторы баскетбольной встречи отменили регулярные автобусы до «Сибур Арены».

— Где автобусы? Никакого объявления не было, как же так? — сокрушался у метро парень лет 15 на костылях. — Я теперь никак не успею на игру.

Никакого объявления об отмене рейсовых автобусов действительно не было. Как и не было анонса того, что они должны быть. Хотя, на матче против Финляндии этот трансфер осуществлялся. Вообще, никаких афиш в городе и рекламы о том, что в Петербург приехала главная сборная страны, не было. А жаль, наша команда достойна этого.

Кстати, если вам интересна судьба того любителя баскетбола: мир не без добрых людей, его до арены вызвался подвести человек на машине с пропуском на стадион «Санкт-Петербург».

А всех, кто вынужден был идти до «Сибура» по аллее, ждал еще один спортивный сюрприз. Оказывается, тут проходил благотворительный забег «Достигая цели», приуроченный к «Дню железнодорожника».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXcvlCIjqts/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">На Крестовском острове сегодня благотоворительный забег «Достигая цели», приуроченный к Дню железнодорожника.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-06T10:32:48+00:00">Авг 6 2017 в 3:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кстати, в Москве в нем принял участие президент футбольного «Локомотива» Илья Геркус.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Президент тоже сегодня пробежал! А вы? ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%96%D0%94%D0%AD%D1%82%D0%BE%D0%9C%D1%8B?src=hash">#РЖДЭтоМы</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%8F%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8?src=hash">#ДостигаяЦели</a> <a href="https://t.co/WldfyFcgtx">pic.twitter.com/WldfyFcgtx</a></p>— ФК Локомотив (@fclokomotiv) <a href="https://twitter.com/fclokomotiv/status/894138804742885378">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Без Кокорина скучно

Несмотря на очень неактивную рекламу и проблемы с транспортом, болельщик пришел на матч сборной. На игре против финнов в будний день было 2500 зрителей, в этот раз еще больше: если не аншлаг, то процентов на 80 зал заполнен.

К сожалению, хромала не только реклама, но и организация в целом. Журналисты не смогли воспользоваться банальными розетками и интернетом, потому что их на арене организаторы просто не предусмотрели.

В стартовом матче турнира все спасла атмосфера в перерыве матча: три крутых слэм-данкера, которые забивали сверху через Андрея Кириленко, и Александр Кокорин, оценивающий их конкурс.

Кокорина, как и других зенитовцев, на втором матче нет. Футболисты готовятся к матчу против «Спартака». Красно-белые, кстати, живут в одном отеле со сборной России, а Квинси Промес уже подходил знакомиться с Тимофеем Мозговым.

14 процентов

Победа на Финляндией получилась очень простой: даже когда соперник играл хорошо, россияне включались и снова обеспечивали необходимую разницу. В начале матча против Израиля, казалось, все будет еще проще. Уже к шестой минуте сборная России вела 13:2, а еще через пару минут и 17:6. В этот момент россиян просто выключило. Совершенно непонятно, что произошло с нашими баскетболистами, но за следующие 13 минут они набрали всего 12 очков.

Не получалось вообще ничего: мазал Алексей Швед, фолил Тимофей Мозгов, нервничал Сергей Базаревич. А состояние главного тренера в итоге передалось и его игрокам. Успокоиться получилось только в середине третьей четверти, когда Швед забил пять очков подряд, и сборной России осталось отыграть еще пять. Но ближе россияне так к Израилю и не подобрались.

Почему? Причин много: ранний матч, недостаточная сыгранность, не самая удачная ротация и, конечно, 3 из 21 (14%) с дальней дистанции.

71:79, Израиль победил в Кубке Кондрашина и Белова, а Сергей Базаревич проиграл первый матч во главе сборной России. Ничего страшного в этом поражении нет, самые главные матчи через месяц на Евробаскете, к которому россияне обязаны подойти на максимуме своих возможностей.