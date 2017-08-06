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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30601109/
6 августа 2017, 14:57 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболисты сборной России уступили израильтянам в матче Кубка Кондрашина и Белова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — Р-Спорт. Баскетболисты сборной России проиграли команде Израиля в матче товарищеского турнира Кубок Кондрашина и Белова, который завершился в Санкт-Петербурге.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась поражением россиян со счетом 71:79 (17:15, 12:24, 17:19, 25:21).

У россиян лучшим на площадке был Алексей Швед, набравший 20 очков, в составе сборной Израиля 18 баллов на свой счет записал Шон Доусон.

Сборная Израиля стала победителем турнира, одержав две победы в двух матчах. Ранее израильтяне обыграли команду Финляндии со счетом 97:92. Россияне одержали на турнире одну победу — также над сборной Финляндии (91:75).
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