«Химки» объявили о перестановках в тренерском штабе

В новом сезоне ассистентами главного тренера БК «Химки» Георгиоса Барцокаса станут Христос Паппас, Олег Мелещенко и Георгиос Божикас, а отвечать за физическую подготовку игроков будет доктор Георгиос Вавецис, сообщается на официальном сайте клуба.



Выполнявшие в прошлом сезоне обязанности ассистента главного тренера Тане Спасев и Дражен Орешкович, а также тренер по физической подготовке Алехандро Гарсия Толедо покинули команду в связи с истечением контрактов.