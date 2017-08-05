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5 августа 2017, 16:54 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Химки» объявили о перестановках в тренерском штабе

БК «Химки» произвёл перестановки в тренерском штабе команды.

В новом сезоне ассистентами главного тренера БК «Химки» Георгиоса Барцокаса станут Христос Паппас, Олег Мелещенко и Георгиос Божикас, а отвечать за физическую подготовку игроков будет доктор Георгиос Вавецис, сообщается на официальном сайте клуба.

Выполнявшие в прошлом сезоне обязанности ассистента главного тренера Тане Спасев и Дражен Орешкович, а также тренер по физической подготовке Алехандро Гарсия Толедо покинули команду в связи с истечением контрактов.
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