Ключников будет играть за «Автодор», но контракт вступит в силу с особыми условиями
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт. Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» сообщил на своем официальном сайте, что атакующий защитник Федор Ключников останется в команде, но его контракт вступит в силу с особыми условиями.
Ключников подписал соглашение с «Автодором» в июне, однако договор не вступил в силу по медицинским показателям, и баскетболист покинул расположение клуба.
«27-летний атакующий защитник Федор Ключников останется в БК “Автодор”, однако контракт вступит в силу с особыми условиями. Предполагается, что Федор приступит к тренировкам с командой уже в ближайшее время», — говорится в сообщении.
В минувшем сезоне Ключников выступал в суперлиге-1 за «Спартак-Приморье» из Владивостока и отыграл 32 матча, в которых набирал в среднем 19,5 очка. По итогам сезона Ключников был признан самым полезным игроком (MVP) суперлиги.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter