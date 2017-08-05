Ключников будет играть за «Автодор», но контракт вступит в силу с особыми условиями

Ключников подписал соглашение с «Автодором» в июне, однако договор не вступил в силу по медицинским показателям, и баскетболист покинул расположение клуба.

«27-летний атакующий защитник Федор Ключников останется в БК “Автодор”, однако контракт вступит в силу с особыми условиями. Предполагается, что Федор приступит к тренировкам с командой уже в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Ключников выступал в суперлиге-1 за «Спартак-Приморье» из Владивостока и отыграл 32 матча, в которых набирал в среднем 19,5 очка. По итогам сезона Ключников был признан самым полезным игроком (MVP) суперлиги.