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5 августа 2017, 14:42 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Ключников будет играть за «Автодор», но контракт вступит в силу с особыми условиями

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт. Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» сообщил на своем официальном сайте, что атакующий защитник Федор Ключников останется в команде, но его контракт вступит в силу с особыми условиями.

Ключников подписал соглашение с «Автодором» в июне, однако договор не вступил в силу по медицинским показателям, и баскетболист покинул расположение клуба.

«27-летний атакующий защитник Федор Ключников останется в БК “Автодор”, однако контракт вступит в силу с особыми условиями. Предполагается, что Федор приступит к тренировкам с командой уже в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Ключников выступал в суперлиге-1 за «Спартак-Приморье» из Владивостока и отыграл 32 матча, в которых набирал в среднем 19,5 очка. По итогам сезона Ключников был признан самым полезным игроком (MVP) суперлиги.
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