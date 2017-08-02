ПБК ЦСКА подарит чемпионкам мира среди девушек абонементы на все домашние матчи сезона

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Россиянки стали чемпионками мира в воскресенье, обыграв в финале команду США со счетом 86:82.

«Чем больше красивых и талантливых девушек будет болеть за нашу команду, тем лучше, — сказал Ватутин. — Потому хочу официально пригласить всех героинь и героев чемпионата мира. Билеты на любой матч ЦСКА в следующем сезоне они получат совершенно бесплатно. Просим только девочек купить торт для Марии Вадеевой — именно Маша подбросила эту идею, написав ответ на наше поздравление в Twitter».

«Если серьезно, золото чемпионата мира, особенно добытое в финале против американок, очень дорого для всего российского баскетбола. Конечно, мы смотрели матчи, переживали за девчонок, ликовали с ними и со всей страной. Ждем их на наших играх, чемпионы должны держаться вместе», — добавил он.

Мария Вадеева была признана самым ценным игроком турнира.