«Нижний Новгород» арендовал Гудумака у московского ЦСКА в июне 2016 года. В прошедшем сезоне 24-летний центровой провел в составе нижегородцев 14 матчей в Единой Лиге ВТБ, набирая в среднем 5,6 очка, совершая 2,5 подбора и 0,3 передачи. В Кубке Европы он принял участие в четырех встречах, где у него были следующие средние показатели: 4,5 очка, 4 подбора и 0,5 передачи.

«Центровой Александр Гудумак покидает баскетбольный клуб “Нижний Новгород”. БК “НН” благодарит Александра за сезон и желает ему больших успехов в новом клубе», — говорится в сообщении.