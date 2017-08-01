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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30550054/
1 августа 2017, 11:12 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Центровой Александр Гудумак покидает баскетбольный клуб «Нижний Новгород»

МОСКВА, 1 авг — Р-Спорт. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» расстался с центровым Александром Гудумаком, сообщается на официальном сайте нижегородской команды.

«Нижний Новгород» арендовал Гудумака у московского ЦСКА в июне 2016 года. В прошедшем сезоне 24-летний центровой провел в составе нижегородцев 14 матчей в Единой Лиге ВТБ, набирая в среднем 5,6 очка, совершая 2,5 подбора и 0,3 передачи. В Кубке Европы он принял участие в четырех встречах, где у него были следующие средние показатели: 4,5 очка, 4 подбора и 0,5 передачи.

«Центровой Александр Гудумак покидает баскетбольный клуб “Нижний Новгород”. БК “НН” благодарит Александра за сезон и желает ему больших успехов в новом клубе», — говорится в сообщении.
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