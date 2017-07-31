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31 июля 2017, 12:47 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Белорусский форвард Виталий Лютыч стал игроком БК «Енисей»

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт. Форвард сборной Белоруссии Виталий Лютыч пополнил состав красноярского «Енисея», сообщается на официальном сайте российского баскетбольного клуба.

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«Енисей» подписал с 25-летним баскетболистом контракт на один сезон.

Лютыч в минувшем сезоне выступал за эстонский «Калев» и в среднем за игру в Единой лиге ВТБ набирал 14,7 очка и делал 3,8 подбора.

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