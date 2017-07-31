Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30540548/
31 июля 2017, 12:43 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Химки» объявили о расставании с Лиходеем

«Химки» на официальном сайте объявили о том, что форвард Валерий Лиходей покидает команду по истечении срока контракта.

«Баскетбольный клуб “Химки” благодарит за совместную работу форварда Валерия Лиходея, который покидает нашу команду в связи с истечением срока действия договора. Желаем Валерию успехов в продолжении карьеры! Спасибо, Валера! Удачи в новом клубе!» — написали «Химки».

Напомним, ранее стало известно, что Лиходей может подписать контракт с одной из испанских команд, которая не будет выступать в Евролиге в предстоящем сезоне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики