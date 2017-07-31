«Химки» объявили о расставании с Лиходеем
«Химки» на официальном сайте объявили о том, что форвард Валерий Лиходей покидает команду по истечении срока контракта.
«Баскетбольный клуб “Химки” благодарит за совместную работу форварда Валерия Лиходея, который покидает нашу команду в связи с истечением срока действия договора. Желаем Валерию успехов в продолжении карьеры! Спасибо, Валера! Удачи в новом клубе!» — написали «Химки».
Напомним, ранее стало известно, что Лиходей может подписать контракт с одной из испанских команд, которая не будет выступать в Евролиге в предстоящем сезоне.
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