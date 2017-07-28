Блатт не исключил, что в будущем может вновь работать со сборной России

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Под руководством Блатта сборная России выиграла чемпионат Европы 2007 года и завоевала бронзовые медали Олимпиады 2012 года.

«Я не теряю контакта с РФБ, у меня остается много друзей в России, и я не исключаю, что еще вернусь и буду вновь работать со сборной или с каким-нибудь клубом, — сказал Блатт. — Но пока я остаюсь работать в Турции, в “Дарюшшафаке”. А у сборной России сейчас отличный тренерский штаб и отличная команда, способная на успех на Евробаскете».