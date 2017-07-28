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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30522203/
28 июля 2017, 16:41 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Блатт не исключил, что в будущем может вновь работать со сборной России

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший главный тренер сборной России, ныне возглавляющий турецкую «Дарюшшафаку», Дэвид Блатт находится в контакте с Российской федерацией баскетбола (РФБ) и в будущем может вновь работать с национальной команде. Об этом он заявил ТАСС.

Под руководством Блатта сборная России выиграла чемпионат Европы 2007 года и завоевала бронзовые медали Олимпиады 2012 года. Увеличить
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Под руководством Блатта сборная России выиграла чемпионат Европы 2007 года и завоевала бронзовые медали Олимпиады 2012 года.

«Я не теряю контакта с РФБ, у меня остается много друзей в России, и я не исключаю, что еще вернусь и буду вновь работать со сборной или с каким-нибудь клубом, — сказал Блатт. — Но пока я остаюсь работать в Турции, в “Дарюшшафаке”. А у сборной России сейчас отличный тренерский штаб и отличная команда, способная на успех на Евробаскете».

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль) и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.
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