Базаревич: У сборной России по баскетболу нет равноценной замены травмированному Карасеву

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Незадолго до старта первого сбора национальной команды Карасев повредил плечевой сустав. После медицинского обследования ему была сделана операция. Российская федерация баскетбола (РФБ) не сообщала об окончательных сроках восстановления, отметив, что травма не позволит ему выступить на турнире.

«Это большая потеря для нас. Карасев и в прошлом году был важной частью команды, и в этом мы рассчитывали, что он сделает шаг вперед, — сказал Базаревич. — Баскетболиста с таким функционалом у нас нет, так что равноценной замены Сергею не будет. Просто придется играть чуть иначе в каких- то моментах».