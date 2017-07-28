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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30521627/
28 июля 2017, 15:38 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Базаревич: У сборной России по баскетболу нет равноценной замены травмированному Карасеву

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Потеря защитника санкт-петербургского «Зенита» Сергея Карасева из- за травмы является невосполнимой для сборной России по баскетболу. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

Незадолго до старта первого сбора национальной команды <span class=error>Карасев</span> повредил плечевой сустав. Увеличить
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Незадолго до старта первого сбора национальной команды Карасев повредил плечевой сустав. После медицинского обследования ему была сделана операция. Российская федерация баскетбола (РФБ) не сообщала об окончательных сроках восстановления, отметив, что травма не позволит ему выступить на турнире.

«Это большая потеря для нас. Карасев и в прошлом году был важной частью команды, и в этом мы рассчитывали, что он сделает шаг вперед, — сказал Базаревич. — Баскетболиста с таким функционалом у нас нет, так что равноценной замены Сергею не будет. Просто придется играть чуть иначе в каких- то моментах».

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль) и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.
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