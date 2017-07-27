Хряпа продлил контракт с ЦСКА

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Хряпа дебютировал в составе ЦСКА в 2002 году. В общей сложности за армейскую команду 34-летний баскетболист провел 12 сезонов. С 2004 по 2008 год Хряпа выступал в НБА за команды «Портленд» и «Чикаго».

В составе армейцев Хряпа дважды выигрывал Евролигу, семь раз становился победителем Единой лиги ВТБ, выигрывал Кубок России и 12 раз становился чемпионом страны. Хряпа является лидером армейского клуба за всю историю по количеству проведенных матчей (570).

«Мы много говорили с Виктором о его будущем, и он четко дал понять, что хочет продолжать играть за ЦСКА. Самое важное, что он чувствует себя хорошо и готов выходить на паркет. Мы счастливы, что он избежал травм в минувшем сезоне. Вижу, что в Викторе горит огонь и сохраняется желание сражаться. Кроме того, он наш капитан, и одна из его ролей — помочь новичкам как можно быстрее адаптироваться, потому что Виктор оказывает огромную поддержку тренерскому штабу в раздевалке. Потому желаю ему оставаться здоровым и стать частью обновленной побеждающей команды в ЦСКА», — сказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

Хряпа, в свою очередь, заявил, что «новый контракт с ЦСКА — это еще одна возможность побороться за самые высокие награды континентального баскетбола в составе любимого клуба».

«Счастлив, что остаюсь в команде, которой отдал большую часть карьеры, рядом с хорошо знакомыми партнерами, тренерами, работниками. Надеюсь в новом сезоне увидеть на трибунах еще больше болельщиков», — сказал баскетболист.