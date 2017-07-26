Блатт и чемпионский перстень Мозгова. Что нужно знать о «Экспо-баскет»

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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко и единственный российский чемпион НБА Тимофей Мозгов представили второй в истории фестиваль «Экспо-Баскет», который пройдет в Москве с 27 по 29 июля.

— Это событие федерация готовила целый год и пыталась собрать в одном месте все, что есть в стране — от детского баскетбола до студентов, профессиональных клубов, национальных сборных, — начал Кириленко. — Здесь любой может найти себе занятие по вкусу. Можно поиграть в баскетбол, можно с детьми поучаствовать в различных конкурсах, можно посетить деловую программу — у нас пройдет конференция «Баскетбольная индустрия России».

Кроме того, по словам Кириленко, будет исправлен один из недочетов прошлогоднего форума — на протяжении всех трех дней в Лужниках будет работать «Баскет-лавка», в которой можно будет купить различные сувениры, атрибутику и другие товары.

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10 ЛЕТ ПОБЕД.

Кульминацией фестиваля станет презентация мужской национальной сборной, которая пройдет 29 июля. Кстати, за день до этого наставник команды Сергей Базаревич даст мастер-класс в рамках Тренировочного дня РФБ, а днем позже перед публикой предстанут все кандидаты на поездку в Стамбул во главе с Мозговым.

— Я с удовольствием приеду, — сказал он. — В прошлом году получился хороший праздник. Самое важное, что ребята из сборной России смогут непосредственно пообщаться с болельщиками, любителями баскетбола.

Кстати, год назад Тимофей привозил на фестиваль Кубок Ларри О'Брайена, но и в этот раз приедет не с пустыми руками. По просьбе Кириленко он покажет всем любителям баскетбола, как выглядит перстень чемпиона НБА. Сам Мозгов подтвердил эти слова, но сделал важную оговорку:

— Только руками не трогать! — сказал он с улыбкой.

Ключевым моментом нынешнего «Экспо-Баскета» станет празднование 10-летия побед мужской и женской сборных России на чемпионатах Европы — в 2007-м они сделали исторический дубль, выиграв два титула с интервалом в три недели. Теперь участники тех золотых матчей 28 июля объединятся в одну команду под руководством самого Дэвида Блатта и сыграют против спортивных журналистов. А потом все желающие смогут посмотреть тот самый финал против Испании.

— Приглашаю всех вспомнить 2007 год — это одна из самых серьезных побед нашего мужского баскетбола, и мне посчастливилось стать ее частью, — напомнил Кириленко. — Могу сказать, что на праздник приедет Дэвид Блатт — он уже подтвердил свое участие, все желающие смогут с ним пообщаться. Жаль, что идея возникла у нас немного поздно, чем нужно было для тактичного приглашения некоторых людей. Например, мы не смогли разыскать Джей. Ар. Холдена. Дэвид в этом плане очень гибкий, а многие уже сверстали свои планы на лето. Особенно те, кто еще играет. В любом случае, у нас будут собраны около 80 процентов победителей тех Евробаскетов.

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ОЛИМПИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.

Впрочем, эти победы — хоть и золотое, но прошлое отечественного баскетбола. А успехи настоящего связаны с молодой дисциплиной, которая недавно получила признание МОК и также очень широко будет представлена на фестивале. Речь, конечно, о баскетболе 3×3. В пятницу в рамках «Экспо-Баскет» пройдет финал чемпионата России.

— Баскетбол 3×3 в начале лета стал олимпийским видом спорта — в 2020 году у нас потенциально могут быть две медали в Токио, поэтому 3×3 будет уделяться большое внимание, — пообещал Кириленко. — Сразу после неудачи женской сборной на Евробаскете у нас случилась огромная победа на чемпионате мира 3×3, а потом и на чемпионате Европы — наши девушки просто молодцы, поаплодируйте им еще раз!

Поаплодировав команде, которую представляла Александра Столяр, о перспективах попробовать себя в 3×3 поинтересовались и у Мозгова. Тот, хотя много и охотно играл на одно кольцо в детстве, сейчас не видит себя в этой дисциплине:

— Мое внимание сосредоточено на классическом баскетболе. Возможно, в будущем, лет через 5−6, и задумаюсь об этом. Посмотрим. Андрей говорит, что сначала надо еще попасть в команду. А это тяжелее, чем в кольцо (смеется). На самом деле, он прав. Нельзя просто зайти и сказать — я буду играть 3×3. Сначала надо попробовать, это все-таки другой, специфический вид спорта. Примерно вот как сейчас Макгрегор с Мейуэзером будут драться. Надо тренироваться и как минимум наколенники купить.

Кстати, сам Кириленко призвал всех, кто придет на фестиваль в ближайшие дни, одеваться по-спортивному — кроссовки, шорты. И обязательно приносить с собой мяч. Если его нет, не беда — в «Лужниках» их будет много.

— Те, кто был на «Экспо Баскет» в прошлом году, убедились, что это нужное и полезное событие, которое может объединить все баскетбольные силы, энтузиастов нашего вида спорта в России, — сказал руководитель РФБ. — Уверен, что в нынешнем году участников и посетителей будет еще больше.