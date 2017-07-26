УНИКС подписал контракт с Кощеевым

Контракт с игроком рассчитан на два года.



В прошлом сезоне Кощеев выступал в красноярском «Енисее». В Единой лиге ВТБ Андрей в среднем набирал 6 очков, делал 2 подбора, раздавал 1 результативную передачу, проводя 14 минут на площадке. В Кубке ФИБА его статистика выглядит следующим образом: 4,6 очка, 2,6 подбора, 0,7 передачи.



Кощеев также имеет опыт выступления за «Рязань», «Спартак» и «Зенит». Рост 30-летнего баскетболиста — 205 см, вес — 105 кг.