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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30502306/
26 июля 2017, 19:22 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

УНИКС подписал контракт с Кощеевым

УНИКС официально объявил о переходе форварда Андрея Кощеева.

Контракт с игроком рассчитан на два года.

В прошлом сезоне Кощеев выступал в красноярском «Енисее». В Единой лиге ВТБ Андрей в среднем набирал 6 очков, делал 2 подбора, раздавал 1 результативную передачу, проводя 14 минут на площадке. В Кубке ФИБА его статистика выглядит следующим образом: 4,6 очка, 2,6 подбора, 0,7 передачи.

Кощеев также имеет опыт выступления за «Рязань», «Спартак» и «Зенит». Рост 30-летнего баскетболиста — 205 см, вес — 105 кг.
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