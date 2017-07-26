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26 июля 2017, 9:48 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Американский защитник Коттон перешел в «Енисей»

МОСКВА, 26 июл — Р-Спорт. Американский защитник Текеле Коттон стал новичком выступающего в Единой лиге ВТБ красноярского «Енисея», сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

Американский защитник Текеле Коттон стал новичком выступающего в Единой лиге ВТБ красноярского Енисея сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба. Увеличить
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Коттон на протяжении нескольких сезонов выступал за команду студенческой лиги, в 2015 году перебрался в Европу, где на протяжении двух сезонов защищал цвета «Людвигсбурга» в чемпионате Германии.

В прошлом сезоне 24-летний защитник играл в чемпионате Германии и Лиге чемпионов. В среднем игрок набирал 9 очков, делал 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват за 27 минут на паркете.

В сезоне-2016/17 «Енисей» потерпел поражение от подмосковных «Химок» в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ.
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