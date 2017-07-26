Американский защитник Коттон перешел в «Енисей»

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Коттон на протяжении нескольких сезонов выступал за команду студенческой лиги, в 2015 году перебрался в Европу, где на протяжении двух сезонов защищал цвета «Людвигсбурга» в чемпионате Германии.

В прошлом сезоне 24-летний защитник играл в чемпионате Германии и Лиге чемпионов. В среднем игрок набирал 9 очков, делал 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват за 27 минут на паркете.