Сергей Карасёв успешно перенёс операцию на плече
Защитник «Зенита» Сергей Карасёв успешно перенёс операцию на плече.
Об этом лидер
«Всё хорошо. Только после наркоза. Скоро буду в порядке», — сказал Карасёв.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 23-летний баскетболист принял участие в 27 матчах. Сергей проводил на площадке в среднем по 25,6 минуты, набирал по 16,0 очка, отдавал по 3,1 передачи, собирал по 2,9 подбора, а также совершал по 0,9 перехвата и 0,3
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