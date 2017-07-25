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25 июля 2017, 14:55 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Сергей Карасёв успешно перенёс операцию на плече

Защитник «Зенита» Сергей Карасёв успешно перенёс операцию на плече.

Об этом лидер санкт-петербургского клуба сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм».

«Всё хорошо. Только после наркоза. Скоро буду в порядке», — сказал Карасёв.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 23-летний баскетболист принял участие в 27 матчах. Сергей проводил на площадке в среднем по 25,6 минуты, набирал по 16,0 очка, отдавал по 3,1 передачи, собирал по 2,9 подбора, а также совершал по 0,9 перехвата и 0,3 блок-шота за игру.
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