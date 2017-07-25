ЦСКА объявил о расторжении контракта с баскетболистом Иваном Лазаревым
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. ЦСКА на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с баскетболистом Иваном Лазаревым.
Как сообщается, армейский клуб расстался с 26-летним центровым, воспользовавшись соответствующей опцией в его контракте.
Лазарев пришел в ЦСКА в 2015 году из московского «Динамо», которое в том году снялось с турнира в суперлиге
«Иван оказался в ситуации, о которой можно мечтать, попав в ряды чемпионов Евролиги из команды второго российского дивизиона. При этом Лазарев сделал все возможное, чтобы оправдать приглашение: он много и усердно работал, демонстрировал позитивный настрой и готовность помочь в любой момент. Сейчас Ивану предстоит шагнуть на следующую ступень в профессиональной карьере, мы искренне благодарим его и желаем удачи и здоровья», — прокомментировал уход Лазарева президент ЦСКА Андрей Ватутин.
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