ЦСКА объявил о расторжении контракта с баскетболистом Иваном Лазаревым

Как сообщается, армейский клуб расстался с 26-летним центровым, воспользовавшись соответствующей опцией в его контракте.

Лазарев пришел в ЦСКА в 2015 году из московского «Динамо», которое в том году снялось с турнира в суперлиге из-за финансовых проблем. В июне 2016 года Лазарев подписал с ЦСКА контракт на один год с возможностью продления еще на два сезона, но клуб отказался использовать данную опцию.

«Иван оказался в ситуации, о которой можно мечтать, попав в ряды чемпионов Евролиги из команды второго российского дивизиона. При этом Лазарев сделал все возможное, чтобы оправдать приглашение: он много и усердно работал, демонстрировал позитивный настрой и готовность помочь в любой момент. Сейчас Ивану предстоит шагнуть на следующую ступень в профессиональной карьере, мы искренне благодарим его и желаем удачи и здоровья», — прокомментировал уход Лазарева президент ЦСКА Андрей Ватутин.