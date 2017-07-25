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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30485702/
25 июля 2017, 12:04 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

ЦСКА объявил о расторжении контракта с баскетболистом Иваном Лазаревым

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. ЦСКА на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с баскетболистом Иваном Лазаревым.

Как сообщается, армейский клуб расстался с 26-летним центровым, воспользовавшись соответствующей опцией в его контракте.

Лазарев пришел в ЦСКА в 2015 году из московского «Динамо», которое в том году снялось с турнира в суперлиге из-за финансовых проблем. В июне 2016 года Лазарев подписал с ЦСКА контракт на один год с возможностью продления еще на два сезона, но клуб отказался использовать данную опцию.

«Иван оказался в ситуации, о которой можно мечтать, попав в ряды чемпионов Евролиги из команды второго российского дивизиона. При этом Лазарев сделал все возможное, чтобы оправдать приглашение: он много и усердно работал, демонстрировал позитивный настрой и готовность помочь в любой момент. Сейчас Ивану предстоит шагнуть на следующую ступень в профессиональной карьере, мы искренне благодарим его и желаем удачи и здоровья», — прокомментировал уход Лазарева президент ЦСКА Андрей Ватутин.
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