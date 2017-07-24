Американка Уитни Бэйс стала игроком красноярского ЖБК «Енисей»
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт. Американская баскетболистка Уитни Бэйс пополнила состав красноярского «Енисея», сообщается на официальном сайте российского клуба.
Бэйс, выступающая на позиции форварда, подписала с «Енисеем» контракт на один сезон.
В прошедшем сезоне 25-летняя баскетболистка выступала за венгерский клуб «ЗТЕ НКК». Бэйс сыграла 15 матчей, набирая в среднем за игру 13 очков, делая 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.
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