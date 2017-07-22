Марат Арасланов: «Алексей Швед — главная баскетбольная звезда России. И эта самая звезда остаётся в «Химках» ещё на три сезона, что было подтверждено на официальном сайте подмосковной команды. Болельщики должны стоя аплодировать менеджменту команды, которому удалось не просто сохранить лучшего игрока Единой лиги ВТБ, но и подписать многолетний (по европейским меркам уж точно) контракт.



Готов сказать спасибо этому самому менеджменту и я лично, не имея при этом никаких клубных пристрастий. Уже два года Швед делает каждый сезон ярче, интереснее и зрелищнее. На его игру идут люди, а равнодушных после финальной сирены не остаётся. Не встречал ни одного человека, которому после матча «Химок» не хотелось бы прокомментировать игру первого номера жёлто-синих. И да, эти комментарии не всегда носили восторженный тон.

Контракт Шведа — это его выбор. Наверняка найдутся те, кто уже видел его в одной из команд НБА, где Алексей набирал бы очков не меньше, чем Джеймс Харден, и гонялся бы за тенью Леброна Джеймса. Наверное, стоит напомнить, что в той самой НБА он уже был и знает всю кухню изнутри. Игровое время там далеко не всегда разделяется по спортивному принципу. Не верите? Спросите у Тимофея Мозгова, сколько матчей он сыграл в прошлом сезоне?

Но то болельщицкие мечты, а это реальность. Реальность, в которой, помимо всего прочего, есть семейные заботы, желание обрести финансовую стабильность и продолжать заниматься любимым делом. И баскетбол — то самое дело, в котором игрок из баскетбольной семьи может творить, блистая, словно алмаз, всеми гранями своего таланта.

Два года назад, когда Швед переезжал в «Химки» для участия в Евролиге, было ощущение, что это кратковременное сотрудничество. Они обыграли в ЦСКА в «регулярке» (а кто реализовал решающий бросок в матче?) и претендовали на выход в «Финал четырёх». А потом защитник остался на следующий сезон, в котором Евролиги уже не было. И именно тогда он показал, что и в Единой лиге ВТБ ему есть куда расти и что доказывать. Не де Коло и не Теодосич получили приз самому ценному игроку сезона, не Сергей Карасёв вытащил свою команду в финал, отыгравшись с 0−2 в серии до трёх побед и не кто-то другой ярче всех блистал в Матче звёзд, сделав его по-настоящему зрелищным. Это всё про Алексея Шведа.

Он может подолгу возиться с мячом, но это никогда не выглядит скучно, потому что забить Швед способен практически с любой точки площадки. Он всегда будет ввязываться в снайперские дуэли, давая журналистам информационные поводы, подогревая тем самым интерес не только к своей персоне, но и ко всему российскому баскетболу, которому очень не хватало именно такого дерзкого и разностороннего персонажа. Как ни крути, а вид спорта живёт за счёт личностей. И тот факт, что множество юных баскетболистов хотят быть похожими на защитника сборной России, — яркое тому подтверждение.



И о национальной команде. Швед провёл два отличных сезона в Европе, где у него было всё в порядке с игровой практикой. Он готов стать лидером сборной и вести её за собой на Евробаскете, который начнётся в последний день августа. Не будем бежать впереди паровоза, но большие надежды болельщиков возлагаются именно на него. И в том, что главная звезда сборной ещё три года будет радовать нас своей игрой в России, нет ничего плохого.

Ринат Салахетдинов: «При всех плюсах, у решения Шведа есть и минусы. Главный вывод после продления контракта с «Химками» — Алексей поставил крест на надеждах вернуться в НБА. Да и были ли они? Ведь в его предыдущем соглашении с подмосковным клубом точно был пункт о возможности отъезда за океан в случае поступления соответствующего предложения. Есть подозрения, что после яркого сезона и двух титулов MVP Шведа в Европе (он был признан самым ценным игроком Еврокубка и Единой лиги ВТБ) интерес к нему со стороны команд НБА возродился. Но Швед никуда не поехал, хотя в нынешнее межсезонье появилась информация, что он и агенты всерьёз рассматривают варианты с возвращением в Америку.



В декабре Шведу исполнится 29 лет — возраст расцвета в современном баскетболе. Но на момент окончания контракта с «Химками» ему будет 32. Да, Пабло Приджиони дебютировал в НБА в 35, а Швед уже успел поиграть в сильнейшей лиге мира. Но будем откровенны: кто верит в вероятность возвращения Шведа за океан через три года? Сейчас для этого был самый подходящий момент, и он упущен. А значит, мы больше не увидим моментов, вроде этого.

В решении Шведа я вижу нежелание выходить из зоны комфорта. Безусловно, Алексей — лучший игрок России прямо сейчас, но даже звёздам есть куда расти. Представить себе, что защитник выйдет на качественно новый уровень, набирая по 30 и более очков в матчах с условными «Цмоки-Минск» или «Пармой» сложно (при всём уважении к этим командам). Когда игрок думает о своём будущем или будущем семьи — это, безусловно, правильно. Но звёзды играют и живут по другим правилам. А значит, и спрос с топовых игроков совершенно иной.

Возможно, Георгиос Барцокас сумеет помочь Шведу в плане развития. Заставит лучше обороняться, донесёт, что «звездить» нужно в каждом матче (особенно это касается матчей с ЦСКА). Ведь едва ли не главная заслуга Шведа в минувшем сезоне — камбэк в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Да, он практически в одиночку вывел команду в Евролигу, что является огромным достижением, но при этом вчистую провалил финальную серию с ЦСКА. А в матчах «регулярки» с «армейцами» он участия не принимал по состоянию здоровья. Введение формата «Финала четырёх» в Лиге ВТБ должно поспособствовать желанию Шведа дать лидеру настоящий бой и показать себя во всей красе.



Другой минус в том, что лучший российский игрок выступает далеко не в самой лучшей лиге мира. Да, Евролига — отличный турнир с высоким уровнем конкуренции, но задержатся ли в нём «Химки» дольше сезона (два года назад состав команды был как минимум не хуже) — большой вопрос. «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ открывает как возможность обыграть ЦСКА, так и бесславно уступить условному «Зениту» в полуфинале и лишиться путёвки в сильнейший клубный турнир Старого Света. А то, что Швед будет феерить в Еврокубке, лично у меня приступов патриотизма не вызывает — достойных команд там не так много (особенно на предварительных стадиях).

Именно поэтому от решения Шведа становится невыносимо грустно. Вместо того чтобы продвигать российский баскетбол — бороться с ведущими игроками (пусть не мира, Европы) за место под солнцем НБА, — Алексей предпочёл остаться лидером «Химок». Винить его за это ни в коем случае нельзя, а вот сожалеть — сколько угодно. Прагматизм это или слабость — покажет только время.