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21 июля 2017, 17:04 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Американский защитник Рэглэнд подписал контракт с ПБК «Локомотив-Кубань»

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Баскетбольный клуб из Краснодара «Локомотив-Кубань» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с американским защитником Джо Рэглэндом.

Срок соглашения 27-летнего игрока с краснодарским клубом составил два года.

«Джо — очень агрессивный атакующий защитник, который способен создавать моменты для себя и партнеров. Он хороший товарищ по команде и настоящий лидер на площадке. Он станет ключевым игроком для «Локо», — сказал главный тренер краснодарцев Саша Обрадович.

Ранее американец выступал за испанскую «Мурсию», итальянские «Канту» и «Милан», а также турецкую «Каршияку». Минувший сезон он провел в составе «Авеллино» в чемпионате Италии, набирая в среднем в 35 играх по 17,7 очка и делая 3,3 подбора и 5,1 передачи.
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