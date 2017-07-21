Американский защитник Рэглэнд подписал контракт с ПБК «Локомотив-Кубань»

Срок соглашения 27-летнего игрока с краснодарским клубом составил два года.

«Джо — очень агрессивный атакующий защитник, который способен создавать моменты для себя и партнеров. Он хороший товарищ по команде и настоящий лидер на площадке. Он станет ключевым игроком для «Локо», — сказал главный тренер краснодарцев Саша Обрадович.

Ранее американец выступал за испанскую «Мурсию», итальянские «Канту» и «Милан», а также турецкую «Каршияку». Минувший сезон он провел в составе «Авеллино» в чемпионате Италии, набирая в среднем в 35 играх по 17,7 очка и делая 3,3 подбора и 5,1 передачи.