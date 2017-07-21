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21 июля 2017, 16:56 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Американский разыгрывающий Даудэлл возвращается в «Енисей»

Американский разыгрывающий Забиан Даудэлл проведёт сезон-2017/2018 в «Енисее».

«Опытный первый номер уже выступал в составе красноярской команды в сезоне-2012/2013. Тогда Забиан вышел на паркет во всех 18 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а его средняя статистика по сезону составила 13 очков, 4 передачи, 3 подбора и 1 перехват», — отмечается на официальном сайте красноярской команды.

На протяжении предыдущих четырёх сезонов Даудэлл выступал за литовский «Летувос Ритас», бельгийский «Шарлеруа», питерский «Зенит» и итальянский «Канту».
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