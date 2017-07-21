Американский разыгрывающий Даудэлл возвращается в «Енисей»

«Опытный первый номер уже выступал в составе красноярской команды в сезоне-2012/2013. Тогда Забиан вышел на паркет во всех 18 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а его средняя статистика по сезону составила 13 очков, 4 передачи, 3 подбора и 1 перехват», — отмечается на официальном сайте красноярской команды.



На протяжении предыдущих четырёх сезонов Даудэлл выступал за литовский «Летувос Ритас», бельгийский «Шарлеруа», питерский «Зенит» и итальянский «Канту».