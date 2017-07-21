Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30454928/
21 июля 2017, 13:25 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

УНИКС проведёт товарищеский матч с «Альбой» 3 сентября

В рамках подготовки к предстоящему сезону УНИКС 3 сентября сыграет товарищеский матч с берлинской «Альбой», сообщает официальный сайт клуба.

В 2015 году казанцы уже проводили с «Альбой» два товарищеских поединка. Тогда команды обменялись победами. В предстоящем сезоне германский клуб оказался в числе соперников «Локомотива-Кубань» по группе регулярного чемпионата Еврокубка.

Также УНИКС примет участие в товарищеском турнире на Крите вместе с тель-авивским «Маккаби» и «Олимпиакосом» с 21 по 25 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Центровой Павел Коробков подписал новый контракт с ПБК ЦСКА на особых условиях

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Российский центровой Павел Коробков подписал новый годичный контракт с ЦСКА с особыми требованиями к физической готовности игрока, сообщается на официальном сайте московского баскетбольного клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера