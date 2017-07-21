УНИКС проведёт товарищеский матч с «Альбой» 3 сентября

В 2015 году казанцы уже проводили с «Альбой» два товарищеских поединка. Тогда команды обменялись победами. В предстоящем сезоне германский клуб оказался в числе соперников «Локомотива-Кубань» по группе регулярного чемпионата Еврокубка.

Также УНИКС примет участие в товарищеском турнире на Крите вместе с тель-авивским «Маккаби» и «Олимпиакосом» с 21 по 25 сентября.