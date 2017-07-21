Центровой Павел Коробков подписал новый контракт с ПБК ЦСКА на особых условиях
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Российский центровой Павел Коробков подписал новый годичный контракт с ЦСКА с особыми требованиями к физической готовности игрока, сообщается на официальном сайте московского баскетбольного клуба.
Коробков
«У Паши был тяжелый год, вместивший операции и долгое восстановление. Потому, определенно, главное для него — вернуться в строй, оставаться здоровым и готовым сражаться. Последние две недели он провел в Афинах, где занимался с (тренером ЦСКА по физподготовке) Костасом (Хацихристосом), и добился прогресса. Что касается его игровых характеристик, все знают, почему мы пригласили Коробкова в ЦСКА. Мы рассчитываем, что Паша поможет команде», — сказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.
Коробков заявил, что новый контракт с ЦСКА — это «аванс», и он будет много работать, чтобы оправдать ожидания клуба.
«Я провел в ЦСКА три года, и с клубом у меня много связано: приятные воспоминания, серьезные титулы и яркие победы. К сожалению, последний год пропустил
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