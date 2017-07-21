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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30453122/
21 июля 2017, 11:17 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Центровой Павел Коробков подписал новый контракт с ПБК ЦСКА на особых условиях

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Российский центровой Павел Коробков подписал новый годичный контракт с ЦСКА с особыми требованиями к физической готовности игрока, сообщается на официальном сайте московского баскетбольного клуба.

Коробков из-за проблем коленом перенес три операции и полностью пропустил минувший сезон. Новый контракт 26-летнего баскетболиста вступит в полную силу, когда он сможет стабильно и без пропусков работать с командой.

«У Паши был тяжелый год, вместивший операции и долгое восстановление. Потому, определенно, главное для него — вернуться в строй, оставаться здоровым и готовым сражаться. Последние две недели он провел в Афинах, где занимался с (тренером ЦСКА по физподготовке) Костасом (Хацихристосом), и добился прогресса. Что касается его игровых характеристик, все знают, почему мы пригласили Коробкова в ЦСКА. Мы рассчитываем, что Паша поможет команде», — сказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

Коробков заявил, что новый контракт с ЦСКА — это «аванс», и он будет много работать, чтобы оправдать ожидания клуба.

«Я провел в ЦСКА три года, и с клубом у меня много связано: приятные воспоминания, серьезные титулы и яркие победы. К сожалению, последний год пропустил из-за травмы, несмотря на все приложенные мной усилия, чтобы раньше вернуться в строй. Готов и дальше много работать, чтобы оправдать ожидания руководства, тренерского штаба и болельщиков. Хочу сказать спасибо за оказанное доверие. Понимаю, что этот контракт — аванс, и я сделаю все возможное, чтобы помочь команде на пути к новым победам», — сказал баскетболист.
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