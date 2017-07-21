Центровой Павел Коробков подписал новый контракт с ПБК ЦСКА на особых условиях

Коробков из-за проблем коленом перенес три операции и полностью пропустил минувший сезон. Новый контракт 26-летнего баскетболиста вступит в полную силу, когда он сможет стабильно и без пропусков работать с командой.

«У Паши был тяжелый год, вместивший операции и долгое восстановление. Потому, определенно, главное для него — вернуться в строй, оставаться здоровым и готовым сражаться. Последние две недели он провел в Афинах, где занимался с (тренером ЦСКА по физподготовке) Костасом (Хацихристосом), и добился прогресса. Что касается его игровых характеристик, все знают, почему мы пригласили Коробкова в ЦСКА. Мы рассчитываем, что Паша поможет команде», — сказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

Коробков заявил, что новый контракт с ЦСКА — это «аванс», и он будет много работать, чтобы оправдать ожидания клуба.