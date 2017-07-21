Американский центровой Шейн Уиттингтон перешел в петербургский БК «Зенит»
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Американский центровой Шейн Уиттингтон подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один год.
В прошедшем сезоне Уиттингтон выступал за испанский «Обрадойро», набирая в среднем за игру 11,7 очка и делая 5,5 подбора. Этим летом центровой выступал за «Сан-Антонио Сперс» в Летней лиге НБА, где его средние показатели составляли 10,8 очка и 7,8 подбора.
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