Американский баскетболист Ник Миннерат перешел из «Автодора» в «Шанхай Шаркс»

Миннерат перешел в «Автодор» в июле 2016 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим снайпером в Единой лиге ВТБ и Лиге чемпионов FIBA, а также вошел в символическую пятерку Лиги ВТБ и играл в Матче всех звезд турнира. Всего в Единой лиге ВТБ 28-летний Миннерат провел за «Автодор» 22 матча, в которых его средняя статистика составила 23,3 очка и 6,8 подбора.

«Мне бы хотелось поблагодарить клуб “Автодор” и его президента Владимира Родионова за предоставление мне прекрасной возможности в Саратове. Впервые играть в России — замечательный опыт, который я никогда не забуду. Не могу подобрать слов, чтобы выразить свою благодарность городу и болельщикам за их постоянную поддержку на протяжении всего года, и хочу пожелать клубу большой удачи в следующем сезоне», — сказал Миннерат.