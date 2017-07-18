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18 июля 2017, 19:04 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Форвард Никита Баринов возвращается в баскетбольный клуб «Зенит»

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт. Баскетбольный клуб «Зенит» достиг договоренности о подписании контракта с форвардом Никитой Бариновым, сообщается на официальном сайте санкт-петербургской команды.

Соглашение с 26-летним игроком, который в 2016 году уже защищал цвета «Зенита» и стал вместе с командой бронзовым призером Единой лиги ВТБ, рассчитано на один год.

Баринов — воспитанник московского ЦСКА, начал профессиональную карьеру в литовском «Наглисе» в сезоне-2011/12. Впоследствии он выступал за литовские «Нептунас», «Ювентус», люберецкий «Триумф», «Рязань». В минувшем сезоне форвард играл в пермской «Парме», за которую провел 10 встреч в Единой лиге ВТБ — в среднем набирал 5 очков, совершал 1,8 подбора и 0,8 передачи.

Баринов выступал за национальные сборные России в возрасте до 16, 18 и 20 лет. Привлекался в состав молодежной и студенческой сборных России, проходил сборы в расположении национальной команды страны. На летней Универсиаде 2015 года Баринов завоевал бронзу.
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