Центровой Мартиньш Мейерс перешел в УНИКС
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт. Латвийский центровой Мартиньш Мейерс, выступавший в Единой лиге ВТБ за рижский ВЭФ, подписал контракт с УНИКСом, сообщается на официальном сайте казанского баскетбольного клуба.
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Соглашение 26-летнего центрового с УНИКСом рассчитано на один год. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Мейерс набирал в среднем 13,7 очка, делал 5,6 подбора и 0,7 передачи.
Ранее баскетболист выступал также за «Вентспилс», «Лиепаяс Лаувас», немецкий «Миттельдетчер». В составе ВЭФа стал чемпионом Латвии в 2017 году.
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