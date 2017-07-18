Центровой Мартиньш Мейерс перешел в УНИКС

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Соглашение 26-летнего центрового с УНИКСом рассчитано на один год. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Мейерс набирал в среднем 13,7 очка, делал 5,6 подбора и 0,7 передачи.

Ранее баскетболист выступал также за «Вентспилс», «Лиепаяс Лаувас», немецкий «Миттельдетчер». В составе ВЭФа стал чемпионом Латвии в 2017 году.