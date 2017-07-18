Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30417590/
18 июля 2017, 10:02 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Центровой Мартиньш Мейерс перешел в УНИКС

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт. Латвийский центровой Мартиньш Мейерс, выступавший в Единой лиге ВТБ за рижский ВЭФ, подписал контракт с УНИКСом, сообщается на официальном сайте казанского баскетбольного клуба.

Латвийский центровой <span class=error>Мартиньш</span> <span class=error>Мейерс</span> выступавший в Единой лиге <span class=error>ВТБ</span> за рижский <span class=error>ВЭФ</span> подписал контракт с <span class=error>УНИКСом</span> сообщается на официальном сайте казанского баскетбольного клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение 26-летнего центрового с УНИКСом рассчитано на один год. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Мейерс набирал в среднем 13,7 очка, делал 5,6 подбора и 0,7 передачи.

Ранее баскетболист выступал также за «Вентспилс», «Лиепаяс Лаувас», немецкий «Миттельдетчер». В составе ВЭФа стал чемпионом Латвии в 2017 году.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Роналдиньо, Плющенко, Тимати, Валерия на матче «Ахмата» в Грозном. Фото

Емельяненко и Милонов вступятся за честь Николая II, снявшись в фильме