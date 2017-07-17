Большая испанская борода на место Теодосича

Сильнейший баскетбольный клуб России объявил о своей главной сделке межсезонья-2018: ЦСКА подписал трехлетний контракт по схеме «2+1» с разыгрывающим сборной Испании Серхио Родригесом.

КТО ТАКОЙ СЕРХИО РОДРИГЕС?

В ЦСКА 31-летний испанец заменит Милоша Теодосича, недавно подписавшего контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». Родригес, напротив, провел в НБА минувший сезон, причем в одном из слабейших клубов лиги — «Филадельфии-76» (лишь 28 побед в регулярном чемпионате и предпоследнее место в Восточной конференции). Зато он был там фактически основным плеймейкером: 30 матчей из 68 — в стартовой пятерке, 22,3 минуты, 7,8 очка и 5,1 голевой передачи в среднем за игру. И это было не первое пришествие испанца в сильнейшую баскетбольную лигу мира. С 2006 по 2010 годы он четыре чемпионата выступал за «Портленд», «Сакраменто» и «Нью-Йорк». После чего провел шесть сезонов в мадридском «Реале», где, собственно, и стал тем, кем является сейчас: настоящей всеевропейской звездой. Причем совсем не с тем игровым стилем и совсем не в том внешнем виде, как в начале карьеры, а претерпев весьма любопытную эволюцию.

В юные годы Родригес считался очередной «всеиспанской надеждой», которые среди молодых разыгрывающих этой страны появляются столь же регулярно, как «якобы новые Сабонисы» среди литовских центровых. Сколько уже их в Испании было: Рауль Лопес, Хосе Кальдерон, Родригес, Рикки Рубио, Серхио Льюль… Эти ребята как правило быстро уезжают в НБА (Родригес сделал это в 20 лет), но вот дальше их карьеры складываются по-разному. Кому-то удается закрепиться за океаном, и он довольствуется ролью основного, но рядового игрока. Кто-то, не выдержав тамошней конкуренции и нахватав травм, возвращается в Европу и тихо доигрывает там, куда позовут. У Родригеса вышло не так, и не сяк, а иначе.

В родном «Эстудиантесе» он поражал всех умением не только бежать в отрыв, что для испанцев обычное дело, но и отдавать сверхэффектные передачи. Не глядя, из-за спины и все такое прочее — Родригес начала «нулевых» был баскетбольным циркачом, любимцем публики, королем видеонарезок.

В НБА такие способности, конечно, приветствуются, но там от молодого игрока требуют и кое-что еще. Например, «физику», защиту, хоть какое-то чувство меры… В итоге, помыкавшись по скамейкам запасных Америки, с которых Родригес выходил на паркет достаточно регулярно, но ни на какие ключевые роли в своих командах не претендовал, он решил вернуться на родину. Где обнаружил, что в «Реале» его тоже воспринимают не очень всерьез. Вторым разыгрывающим, а то и третьим.

НЕБРИТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

В подобной ситуации 25-летний парень вполне мог бы сломаться и «сдуться» навсегда. Родригес же доказал, что он — не такой. С лета 2012-го коротко стриженный и улыбчивый циркач-красавчик вдруг перестал бриться и заиграл совсем не так, как прежде. Не на телекамеры и не на себя, а на команду. К концу сезона у Родригеса отросла здоровенная борода лопатой, которую он хранит на лице до сих пор, а «Реал» отнюдь не без помощи этой бороды вернулся в финал Евролиги после долгого перерыва. И играл там еще два следующих года, пока в 2015-м не стал чемпионом. В 9-й раз в истории — и впервые за 20 лет.

Купи ЦСКА Родригеса тогда, это означало бы «немедленную смерть» для всех конкурентов. Баланс между индивидуальными и коллективными действиями в игре испанца был близок к идеальному: он и сам по-разному забивал, и скидки выдавал на загляденье, и позиционной распасовкой дирижировал как положено. Тот Родригес дал бы Теодосичу массу очков вперед.

Сейчас? Если честно, не знаю. Еще в его последний сезон в «Реале» (2015/16) было заметно, что Родригес потихоньку начинает уступать «по сумме качеств» основному первому «номеру» мадридцев Серхио Льюлю. Хотя до этого, выходя на замену, он, напротив, здорово усиливал игру. Ну, а как скажется на новичке ЦСКА год в «Филадельфии», сейчас предсказать совершенно невозможно. Это только на площадке выяснится.

Кстати, в «Реале» Родригес начинал матчи на скамейке практически всегда, и это ему совершенно не мешало. Даже в сезоне-2013/14, когда он был признан MVP главного еврокубка (совсем как армейский Теодорос Папалукас в 2007-м). Так что количество MVP Евролиги в ЦСКА останется прежним — и самым большим на континенте: Де Коло-2016 на месте, Теодосич-2010 — ушел, Родригес-2014 — пришел. Эти трое — почти ровесники: испанец на девять месяцев старше серба и на год — француза. По звездности статуса и коллекциям титулов они тоже практически равны. Остается понять: сможет ли ЦСКА с приходом Родригеса добавить в розыгрыше (проблемы там были, чего уж скрывать) — и насколько удастся компенсировать потерю Теодосича в плане снайперства вообще и сложных трехочковых в частности?

ХАНТЕР — ЭТО ЕЩЕ ОДИН ХАЙНС

Подписав договор с Родригесом, ЦСКА практически завершил селекционную кампанию этого межсезонья. Предпоследним приобретением армейцев четыре дня назад стал американский центровой Отелло Хантер (31 год, рост 203 см), который теперь будет помогать под щитами Кайлу Хайнсу вместо Джеймса Огастина. По игровой манере Хантер похож на Хайнса: невысокий, атлетичный, подвижный, прыгучий, здорово защищается и накрывает. Плюс, что немаловажно, очень хорош на подборе. Последние три сезона Хантер провел в «Олимпиакосе» и «Реале», где исполнял ту же роль второго центра, что уготована ему в Москве. В общем, настоящий «крепкий профи».

По остальным позициям осталось разве что заключить новый контракт с Виктором Хряпой. Сомнений в том, что это произойдет, лично у меня нет. Капитан ЦСКА уже заявил, что в свои 34 года заканчивать карьеру не собирается, а если не собирается — то где ж еще ее продолжать? Ну и остаются открытые вопросы по другим российским игрокам «явно не из «основы» — Лазареву, Коробкову, Дмитрию Кулагину. А вот младший из братьев Кулагиных — Михаил — играть за ЦСКА продолжит. Как, разумеется, и Никита Курбанов. Это точно.

Получается: если брать только основных баскетболистов (ну, скажем, тех, кто провел не меньше 20 матчей в Евролиге-2016/17), то ЦСКА потерял троих — Теодосича, Джексона и Огастина (Фрилэнда не предлагать!), а купил четверых — Родригеса, Хантера, Клайберна и Вестерманна. Что ж, неплохой результат.

Конкуренты армейцев по Евролиге ведут селекцию с переменным успехом. Скажем, действующий клубный чемпион континента «Фенербахче» подписал отличного форварда Николо Мелли, но зато отпустил в НБА снайпера Богдана Богдановича и вот-вот может отпустить туда же MVP последнего Финала четырех Экпе Удо.

Для ЦСКА же главный вопрос, думаю, стоит повторить еще раз: насколько хорошо будет разыгрывать Серхио Родригес? Уроженец Канарских островов, Большая (во всех смыслах) испанская борода.