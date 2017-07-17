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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30408592/
17 июля 2017, 13:16 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с экс-защитником «Уникахи» Джамаром Смитом

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с бывшим защитником испанской «Уникахи» Джамаром Смитом, сообщается на сайте казанской команды.

Соглашение с 30-летним баскетболистом рассчитано на 1 год. В прошлом сезоне Смит в составе «Уникахи» завоевал Кубок Европы. Средние показатели американского защитника за игру — 7,8 очка, 1,3 подбора и 2,4 передачи.

Ранее Смит выступал за немецкий «Бамберг» и французский «Лимож».
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