Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с экс-защитником «Уникахи» Джамаром Смитом
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с бывшим защитником испанской «Уникахи» Джамаром Смитом, сообщается на сайте казанской команды.
Соглашение с 30-летним баскетболистом рассчитано на 1 год. В прошлом сезоне Смит в составе «Уникахи» завоевал Кубок Европы. Средние показатели американского защитника за игру — 7,8 очка, 1,3 подбора и 2,4 передачи.
Ранее Смит выступал за немецкий «Бамберг» и французский «Лимож».
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