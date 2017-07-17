ЦСКА подписал контракт с испанским баскетболистом Родригесом

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Соглашение между клубом и баскетболистом подписано по схеме «2+1». Родригес стал первым испанским игроком ЦСКА в истории. Ранее СМИ сообщали, что армейцы предложат 31-летнему Родригесу соглашение на три года на сумму €10,7 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым баскетболистом в Европе.

«После отъезда за океан серба Милоша Тедосича мы с помощниками и, конечно, клубным руководством проделали большую работу и серьезный анализ рынка, чтобы найти разыгрывающего, который усилит нашу команду. Важно, что во время нашего разговора по телефону Серхио Родригес выразил огромное желание продолжить карьеру в Москве. Стиль Серхио — в умении читать игру, он организатор нападения, умеющий находить броски для себя и создавать ситуации для товарищей, делать других игроков лучше», — отметил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

«Счастлив и восхищен новым этапом в жизни. Играть за столь важную команду как ЦСКА — это большой вызов. Этот вызов настолько важен, что я принимаю его с огромным рвением», — сказал разыгрывающий защитник из Испании.

Родригес провел прошедший сезон в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия». Он сыграл 68 матчей, в среднем набирая по 7,8 очка, делая 5,1 передачи и 2,3 подбора. С 2010 по 2016 год испанский разыгрывающий выступал за мадридский «Реал», выиграв в составе команды Евролигу в 2015 году. В 2014 году он был признан самым ценным игроком Евролиги.