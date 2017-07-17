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17 июля 2017, 7:09 | Баскетбол: Россия | NewsKo

В новом сезоне «Парма» примет участие в Кубке Европы ФИБА

В новом сезоне «Парма» примет участие в Кубке Европы ФИБА.

Пермяки начнут дебютное выступление в престижном европейском баскетбольном турнире с первого квалификационного раунда.

«Первый раунд состоится 20 и 27 сентября, второй раунд — 4 и 11 октября. Матчи пройдут по системе игра дома — игра на выезде», — сообщает пресс-служба БК «Парма».

Среди возможных соперников пермяков на этом этапе называются такие клубы, как Belfius Mons-Hainaut (Бельгия), Tartu University (Эстония), İstanbul Büyükşehir и Trabzonspor Medical Park (оба — Турция), Rabotnički (Македония).
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