В новом сезоне «Парма» примет участие в Кубке Европы ФИБА.

Пермяки начнут дебютное выступление в престижном европейском баскетбольном турнире с первого квалификационного раунда.

«Первый раунд состоится 20 и 27 сентября, второй раунд — 4 и 11 октября. Матчи пройдут по системе игра дома — игра на выезде», — сообщает пресс-служба БК «Парма».