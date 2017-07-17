В новом сезоне «Парма» примет участие в Кубке Европы ФИБА
В новом сезоне «Парма» примет участие в Кубке Европы ФИБА.
Пермяки начнут дебютное выступление в престижном европейском баскетбольном турнире с первого квалификационного раунда.
«Первый раунд состоится 20 и 27 сентября, второй раунд — 4 и 11 октября. Матчи пройдут по системе игра дома — игра на выезде», — сообщает
Среди возможных соперников пермяков на этом этапе называются такие клубы, как Belfius
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