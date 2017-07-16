Швед не уедет в НБА, в сезоне-2017/18 он будет играть за «Химки»

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В минувшем сезоне Швед был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. Летом ряд СМИ сообщал, что российский защитник может вернуться в НБА.

«Самым важным для нас было сохранить костяк российских игроков, что нам и удалось сделать. Включая Шведа. У Алексея есть конечно опция, по которой он может до 25 июля перейти в клуб НБА. Но мы уверены, что он останется и в предстоящем сезоне будет блистать в Евролиге», — сказал Астахов.

Швед ранее уже выступал в НБА, защитник выставлял свою кандидатуру на драфт новичков лиги в 2010 году, но не был выбран ни одной из команд. Однако в 2012 году он заключил контракт с «Миннесотой», позднее в различные годы выступал за «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». Также Швед участвовал в звездном уик-энде НБА, играя за команду новичков лиги.

«Мы сделали несколько точечных приобретений, плюс будут еще усиления. Процентов на 75 мы состав уже укомплектовали, — сказал Астахов. — Надеюсь, мы не будем в Евролиге мальчиками для битья. Для этого, у нас будет по два игрока на позицию».

В предстоящем сезоне «Химки», как и ЦСКА, будут представлять Россию в Евролиге.