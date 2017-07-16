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16 июля 2017, 1:57 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

ЦСКА достиг договоренности с экс-разыгрывающим «Филадельфии» Родригесом

МОСКВА, 15 июл — Р-Спорт. Московский баскетбольный клуб ЦСКА достиг договоренности с бывшим разыгрывающим клуба НБА «Филадельфия» Серхио Родригесом, сообщил в своем микроблоге в Twitter журналист Дэвид Пик.

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Прошлый сезон 31-летний баскетболист провел в «Филадельфии», набирая в среднем за игру 7,8 очка, делая 2,4 подбора и 5,1 передачи. На данный момент контракт Родригеса с клубом истек.

Ожидается, что разыгрывающий подпишет контракт с ЦСКА до 2020 года. По сообщению Sport.es, по новому контракту игрок заработает 10,7 миллиона евро, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в Европе.

Родригес, выступая в 2014 году в составе мадридского «Реала», признавался MVP Евролиги, а в составе сборной Испании становился чемпионом Европы и мира.
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