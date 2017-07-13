Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30372980/
13 июля 2017, 11:11 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Коновалов и Вознюк назначены ассистентами главного тренера БК «Автодор»

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт. Владислав Коновалов и Сергей Вознюк станут ассистентами главного тренера баскетбольного клуба «Автодор» итальянского специалиста Андреа Маццоны, сообщается на официальном сайте саратовской команды.

С приходом двух российских специалистов «Автодор» завершил комплектование тренерского штаба. Маццона возглавил команду в мае текущего года.

Коновалов в сезоне-2015/16 возглавил «Автодор-2», приведя его к вице-чемпионству в Единой молодежной лиге ВТБ. В минувшем сезоне 43-летний специалист входил в тренерский штаб основной команды, которой руководил Владимир Анциферов.

Вознюк вернулся в «Автодор» после двухлетнего перерыва. В дебютном для саратовского клуба сезоне в Лиге ВТБ-2014/15 он работал ассистентом главного тренера в первой команде, а также возглавлял саратовскую «молодежку», с которой занял четвертое место в Единой молодежной Лиге ВТБ. В прошлом сезоне 39-летний специалист занимал должность ассистента главного тренера женского клуба ССС «Польковице», которому помог завоевать бронзовые медали чемпионата Польши.

С 2010 года Вознюк неизменно входит в тренерский штаб женской сборной Украины.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 4 новости  Все новости
11 июля

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео