Коновалов и Вознюк назначены ассистентами главного тренера БК «Автодор»

С приходом двух российских специалистов «Автодор» завершил комплектование тренерского штаба. Маццона возглавил команду в мае текущего года.

Коновалов в сезоне-2015/16 возглавил «Автодор-2», приведя его к вице-чемпионству в Единой молодежной лиге ВТБ. В минувшем сезоне 43-летний специалист входил в тренерский штаб основной команды, которой руководил Владимир Анциферов.

Вознюк вернулся в «Автодор» после двухлетнего перерыва. В дебютном для саратовского клуба сезоне в Лиге ВТБ-2014/15 он работал ассистентом главного тренера в первой команде, а также возглавлял саратовскую «молодежку», с которой занял четвертое место в Единой молодежной Лиге ВТБ. В прошлом сезоне 39-летний специалист занимал должность ассистента главного тренера женского клуба ССС «Польковице», которому помог завоевать бронзовые медали чемпионата Польши.

С 2010 года Вознюк неизменно входит в тренерский штаб женской сборной Украины.