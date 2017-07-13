Коновалов и Вознюк назначены ассистентами главного тренера БК «Автодор»
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт. Владислав Коновалов и Сергей Вознюк станут ассистентами главного тренера баскетбольного клуба «Автодор» итальянского специалиста Андреа Маццоны, сообщается на официальном сайте саратовской команды.
С приходом двух российских специалистов «Автодор» завершил комплектование тренерского штаба. Маццона возглавил команду в мае текущего года.
Коновалов в сезоне-2015/16 возглавил «Автодор-2», приведя его к
Вознюк вернулся в «Автодор» после двухлетнего перерыва. В дебютном для саратовского клуба сезоне в Лиге ВТБ-2014/15 он работал ассистентом главного тренера в первой команде, а также возглавлял саратовскую «молодежку», с которой занял четвертое место в Единой молодежной Лиге ВТБ. В прошлом сезоне 39-летний специалист занимал должность ассистента главного тренера женского клуба ССС «Польковице», которому помог завоевать бронзовые медали чемпионата Польши.
С 2010 года Вознюк неизменно входит в тренерский штаб женской сборной Украины.
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