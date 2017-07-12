БК УНИКС подписал контракт с нигерийским форвардом Мелвином Эжимом на один год
Баскетбольный клуб УНИКС заключил соглашение с нигерийским форвардом Мелвином Эжимом, сообщается на официальном сайте казанской команды.
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Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один год.
Прошлый сезон Эжим провел в «Венеции», в составе которой стал чемпионом Италии и был признан MVP
Ранее Эжим также выступал в Лиге развития НБА за «Эри Бэйхоукс» и итальянский «Виртус».
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