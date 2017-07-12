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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30365405/
12 июля 2017, 16:40 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

БК УНИКС подписал контракт с нигерийским форвардом Мелвином Эжимом на один год

Баскетбольный клуб УНИКС заключил соглашение с нигерийским форвардом Мелвином Эжимом, сообщается на официальном сайте казанской команды.

Баскетбольный клуб <span class=error>УНИКС</span> заключил соглашение с нигерийским форвардом <span class=error>Мелвином</span> <span class=error>Эжимом</span> сообщается на официальном сайте казанской команды. Увеличить
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Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один год.

Прошлый сезон Эжим провел в «Венеции», в составе которой стал чемпионом Италии и был признан MVP плей-офф. Кроме того, в минувшем сезоне нигериец попал в символическую пятерку Лиги чемпионов.

Ранее Эжим также выступал в Лиге развития НБА за «Эри Бэйхоукс» и итальянский «Виртус».
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