БК УНИКС подписал контракт с нигерийским форвардом Мелвином Эжимом на один год

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Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один год.

Прошлый сезон Эжим провел в «Венеции», в составе которой стал чемпионом Италии и был признан MVP плей-офф. Кроме того, в минувшем сезоне нигериец попал в символическую пятерку Лиги чемпионов.

Ранее Эжим также выступал в Лиге развития НБА за «Эри Бэйхоукс» и итальянский «Виртус».