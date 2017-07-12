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12 июля 2017, 12:39 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Автодор» подтвердил уход Адамса

Саратовский «Автодор» подтвердил уход из команды американского защитника Джоша Адамса.

Об этом сообщается на сайте саратовцев.

«23-летний американский защитник воспользовался опцией выхода из двухлетнего контракта для выступления в клубе Евролиги и продолжит карьеру в турецком «Анадолу Эфес», — гласит заявление пресс-службы.

В сезоне-2016/17 Единой лиги ВТБ Адаис набирал по 12,0 очка, отдавал по 4,1 передачи и совершал по 2,2 подбора в среднем за игру. Кроме того, американец принимал участие в конкурсе по броскам сверху в рамках Матча звёзд Лиги ВТБ.
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