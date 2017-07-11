«Автодор» подписал 3-летний контракт с Куркиным

Соглашение между клубом и игроком подписано до 2020 года.



По итогам завершившегося чемпионата 22-летний защитник вошёл в символическую пятёрку Единой молодёжной лиги ВТБ. Куркин стал лучшим игроком молодёжного чемпионата-2016/17 по эффективности (18,2) и перехватам (2,6), а также занял второе место по подборам (7,6).



Защитнику чёрно-белых принадлежит рекорд сезона по перехватам в одной игре (9), который был установлен им дважды. В основной команде баскетболист продолжит выступать под номером 55.