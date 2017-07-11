«Автодор» подписал 3-летний контракт с Куркиным
БК «Автодор» заключил новый трёхлетний контракт с воспитанником клуба уроженцем города Саратова Егором Куркиным.
Соглашение между клубом и игроком подписано до 2020 года.
По итогам завершившегося чемпионата 22-летний защитник вошёл в символическую пятёрку Единой молодёжной лиги ВТБ. Куркин стал лучшим игроком молодёжного чемпионата-2016/17 по эффективности (18,2) и перехватам (2,6), а также занял второе место по подборам (7,6).
Защитнику
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter