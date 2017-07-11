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11 июля 2017, 15:10 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Автодор» подписал 3-летний контракт с Куркиным

БК «Автодор» заключил новый трёхлетний контракт с воспитанником клуба уроженцем города Саратова Егором Куркиным.

Соглашение между клубом и игроком подписано до 2020 года.

По итогам завершившегося чемпионата 22-летний защитник вошёл в символическую пятёрку Единой молодёжной лиги ВТБ. Куркин стал лучшим игроком молодёжного чемпионата-2016/17 по эффективности (18,2) и перехватам (2,6), а также занял второе место по подборам (7,6).

Защитнику чёрно-белых принадлежит рекорд сезона по перехватам в одной игре (9), который был установлен им дважды. В основной команде баскетболист продолжит выступать под номером 55.
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