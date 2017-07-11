УНИКС объявил об уходе Лэнгфорда

«Мы благодарны Киту Ленгфорду за его вклад в игру и самоотверженность. Желаем удачи в новой команде! Он игрок профессионал с большой буквы! Сегодня ходит много слухов про контракт, но не стоит всему верить. Наш контракт с Китом был гораздо скромнее», — сказал президент УНИКСа Евгений Богачёв.



Лэнгфорд стал самым результативным игроком Евролиги в минувшем сезоне. Он набирал по 21,8 очка, отдавал по 3,7 передачи, собирал по 3,4 подбора, а также совершал по 0,8 перехвата в среднем за игру.