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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30350228/
11 июля 2017, 13:38 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

УНИКС объявил об уходе Лэнгфорда

УНИКС на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с атакующим защитником Китом Лэнгфордом.

«Мы благодарны Киту Ленгфорду за его вклад в игру и самоотверженность. Желаем удачи в новой команде! Он игрок профессионал с большой буквы! Сегодня ходит много слухов про контракт, но не стоит всему верить. Наш контракт с Китом был гораздо скромнее», — сказал президент УНИКСа Евгений Богачёв.

Лэнгфорд стал самым результативным игроком Евролиги в минувшем сезоне. Он набирал по 21,8 очка, отдавал по 3,7 передачи, собирал по 3,4 подбора, а также совершал по 0,8 перехвата в среднем за игру.
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