СМИ: БК «Химки» заинтересован в переходе американского форварда Малкольма Томаса
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» заинтересован в приобретении американского форварда Малкольма Томаса, сообщает Sportando.
В прошедшем сезоне 28-летний баскетболист выступал за китайский клуб «Цзилинь Тайгерс», в среднем набирая 20 очков за матч и делая 16,3 подбора.
Томас также имеет опыт выступления в НБА, в которой он в общей сложности провел 40 матчей. В Европе же он успел поиграть за «Маккаби» из
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