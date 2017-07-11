СМИ: БК «Химки» заинтересован в переходе американского форварда Малкольма Томаса

В прошедшем сезоне 28-летний баскетболист выступал за китайский клуб «Цзилинь Тайгерс», в среднем набирая 20 очков за матч и делая 16,3 подбора.

Томас также имеет опыт выступления в НБА, в которой он в общей сложности провел 40 матчей. В Европе же он успел поиграть за «Маккаби» из Тель-Авива.