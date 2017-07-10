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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30338946/
10 июля 2017, 14:24 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Тревором Лэйси

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с атакующим защитником Тревором Лэйси.

Соглашение с 25-летним американцем рассчитано на два года.

В 2015 году Лэйси выставил свою кандидатуру на драфт НБА, однако не был выбран ни одной командой. Сезон-2015/16 Тревор провёл в итальянском клубе «Пезаро». В минувшем сезоне защитник выступал за «Динамо Сассари». Он набирал по 10,8 очка, собирал по 3,2 подбора и раздавал партнёрам по 2,7 передачи в среднем за игру.
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