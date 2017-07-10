Лэнгфорд расторгнет контракт с УНИКСом
По информации Eurohoops, защитник Кит Лэнгфорд договорился с руководством УНИКСа о расторжении контракта.
Соглашение Лэнгфорда с казанским клубом заканчивается в 2018 году. За сезон-2017/18 33-летний баскетболист должен был заработать € 1,8 млн.
В услугах защитника заинтересованы «Валенсия», «Панатинаикос», «Маккаби» и китайские клубы.
В минувшем сезоне Евролиги Лэнгфорд принял участие в 28 матчах. Он набирал по 21,8 очка, отдавал по 3,7 передачи, собирал по 3,4 подбора, а также совершал по 0,8 перехвата в среднем за игру.
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