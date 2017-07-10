Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30334013/
10 июля 2017, 8:28 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

БК «Зенит» заключил контракт с американским разыгрывающим Скоттом Рэйнольдсом

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт. Петербургский «Зенит» пополнился американским разыгрывающим Скоттом Рэйнольдсом, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

Соглашение с 29-летним баскетболистом рассчитано на один год.

Рэйнольдс провел прошедший сезон в составе «Цибоны» и принял участие в 21 матче чемпионата Хорватии, в среднем набирая по 8,1 очка, 5,6 передачи и 1,6 перехвата за игру. В 11 встречах Лиги чемпионов средняя результативность американца составила 14,3 очка, 6,8 передачи и 1,6 перехвата.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Огастин покинул ЦСКА

Центровой Джеймс Огастин покинул московский ЦСКА, после того как клуб воспользовался соответствующей опцией контракта.
Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»