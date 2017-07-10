БК «Зенит» заключил контракт с американским разыгрывающим Скоттом Рэйнольдсом
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт. Петербургский «Зенит» пополнился американским разыгрывающим Скоттом Рэйнольдсом, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
Соглашение с 29-летним баскетболистом рассчитано на один год.
Рэйнольдс провел прошедший сезон в составе «Цибоны» и принял участие в 21 матче чемпионата Хорватии, в среднем набирая по 8,1 очка, 5,6 передачи и 1,6 перехвата за игру. В 11 встречах Лиги чемпионов средняя результативность американца составила 14,3 очка, 6,8 передачи и 1,6 перехвата.
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