БК «Зенит» заключил контракт с американским разыгрывающим Скоттом Рэйнольдсом

Соглашение с 29-летним баскетболистом рассчитано на один год.

Рэйнольдс провел прошедший сезон в составе «Цибоны» и принял участие в 21 матче чемпионата Хорватии, в среднем набирая по 8,1 очка, 5,6 передачи и 1,6 перехвата за игру. В 11 встречах Лиги чемпионов средняя результативность американца составила 14,3 очка, 6,8 передачи и 1,6 перехвата.