Мозгов не планирует выступать за сборную России по баскетболу 3×3
МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» Тимофей Мозгов не планирует выступать за сборную России по баскетболу 3×3. Об этом он сообщил ТАСС.
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Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате «три на три».
«Я играю в НБА и буду развиваться и прогрессировать в этой лиге. Играть за сборную и вообще в стритбол я не планирую. Это, конечно, тоже игра с баскетбольным мячом, но другая», — сказал Мозгов.
«Главное, что это теперь это олимпийский вид спорта, который придаст импульс развитию уличного баскетбола, и добавит стимула ребятам, у которых не получилось в большом баскетболе. Они смогут стать хорошими стритболистами», — добавил он.
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