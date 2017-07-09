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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30329683/
9 июля 2017, 15:21 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Мозгов не планирует выступать за сборную России по баскетболу 3×3

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» Тимофей Мозгов не планирует выступать за сборную России по баскетболу 3×3. Об этом он сообщил ТАСС.

МОК включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате три на три Увеличить
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Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате «три на три».

«Я играю в НБА и буду развиваться и прогрессировать в этой лиге. Играть за сборную и вообще в стритбол я не планирую. Это, конечно, тоже игра с баскетбольным мячом, но другая», — сказал Мозгов.

«Главное, что это теперь это олимпийский вид спорта, который придаст импульс развитию уличного баскетбола, и добавит стимула ребятам, у которых не получилось в большом баскетболе. Они смогут стать хорошими стритболистами», — добавил он.
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