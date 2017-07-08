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8 июля 2017, 14:10 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Огастин покинул ЦСКА

Центровой Джеймс Огастин покинул московский ЦСКА, после того как клуб воспользовался соответствующей опцией контракта.

Об этом сообщается на сайте «армейцев».

В минувшем сезоне Огастин принял участие в 31-м матче Единой лиги ВТБ, набирая по 6,7 очка и совершая по 4,4 подбора в среднем за игру. В Евролиге центровой сыграл в 34 матчах, набирая в среднем по 6,0 очка и совершая по 4,5 подбора.

Американский «большой» перешёл в ЦСКА из «Химок» летом 2016 года, подписав двухлетний контракт с возможностью расторжения по инициативе клуба после первого сезона.
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