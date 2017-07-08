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8 июля 2017, 12:58 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» подписал двухлетний контракт с Антиповым

Краснодарский «Локомотив-Кубань» подписал двухлетний контракт с форвардом Павлом Антиповым.

Об этом сообщается на сайте «железнодорожников».

Сумма заработной платы игрока не уточняется.

Последние пять лет с перерывом на сезон-2015/16 в петербургском «Зените» Антипов провёл в казанском УНИКСе. В минувшем розыгрыше Единой лиги ВТБ форвард принял участие в 28 матчах, набирая в среднем по 5,9 очка и совершая по 3,1 подбора.
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