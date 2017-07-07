ПБК ЦСКА официально объявил об уходе из команды защитника Милоша Теодосича

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теодосич перешел в ЦСКА в 2011 году из греческого «Олимпиакоса». За это время он помог армейцам стать чемпионами Евролиги и завоевать шесть золотых медалей Единой лиги ВТБ. Защитник дважды становился MVP плей-офф Лиги ВТБ (2014, 2016), был выбран в первую (2014/15, 2015/16) и вторую символические пятерки Евролиги (2011/12, 2012/13, 2016/17).

В общей сложности в стане ЦСКА 30-летний Теодосич провел 332 матча со средними показателями 12,5 очка, 2,5 подбора, 5,4 передачи, 0,8 перехвата за 25,5 минуты.

Теодосич удерживает третье место в Евролиге по результативным передачам (1126) и второе — по трехочковым попаданиям (1253). Он уступает только Джону Роберту Холдену в списке лучших бомбардиров в истории ЦСКА и с большим отрывом опережает его в борьбе за лидерство по передачам.

Будучи игроком ЦСКА Теодосич в составе сборной Сербии завоевал серебряные медали Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2014.