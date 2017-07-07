ПБК ЦСКА официально объявил об уходе из команды защитника Милоша Теодосича
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Сербский защитник Милош Теодосич в связи с истечением срока действия контракта покинул баскетбольный клуб ЦСКА после шести сезонов в рядах армейцев, сообщается на официальном сайте московской команды.
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Теодосич перешел в ЦСКА в 2011 году из греческого «Олимпиакоса». За это время он помог армейцам стать чемпионами Евролиги и завоевать шесть золотых медалей Единой лиги ВТБ. Защитник дважды становился MVP
В общей сложности в стане ЦСКА 30-летний Теодосич провел 332 матча со средними показателями 12,5 очка, 2,5 подбора, 5,4 передачи, 0,8 перехвата за 25,5 минуты.
Теодосич удерживает третье место в Евролиге по результативным передачам (1126) и второе — по трехочковым попаданиям (1253). Он уступает только Джону Роберту Холдену в списке лучших бомбардиров в истории ЦСКА и с большим отрывом опережает его в борьбе за лидерство по передачам.
Будучи игроком ЦСКА Теодосич в составе сборной Сербии завоевал серебряные медали Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2014.
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