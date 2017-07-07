Пост № 1. Кто заменит в ЦСКА Теодосича?
Одна из главных трансферных интриг в Единой лиге нынешним летом, похоже, исчерпала себя — сербский защитник Милош Теодосич, проведя шесть сезонов в ЦСКА, решил не продлевать контракт с армейцами и попробовать силы в НБА.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По данным одного из самых известных заокеанских инсайдеров Адриана Войнаровски, Теодосич уже согласовал контракт с «Клипперс» на два года, за которые заработает 12,3 миллиона долларов. Официального подтверждения этому пока нет, но информация от Войнаровски чаще оказывается правдой, чем наоборот.
ТЕОДОСИЧ БЕЗ ЦСКА.
Намеки на то, что звездный сербский разыгрывающий проводит последний сезон за ЦСКА, стали появляться достаточно давно. Было известно, что его уже второе трехлетнее соглашение с московским клубом истекает летом. А на вопросы о своем будущем Милош отвечал уклончиво. Дескать, придет время, и я над этим подумаю.
Чем ближе был конец сезона, тем чаще звучал этот вопрос. Теодосич во время «Финала четырех» Евролиги, наконец, обозначил сроки принятия решения — после окончания сезона в Единой лиге. А президент ЦСКА Андрей Ватутин буквально через полчаса после того, как это произошло, отмечая завоевание очередного титула, отметил, что предложение сербу сделано, и уже достаточно давно. И от того, примет он его или нет, зависит селекционная политика клуба в межсезонье.
Это было 13 июня, а контракт Теодосича истекал 30-го. На размышления у звездного защитника было чуть более двух недель. Дни шли, и постепенно становилось понятно, что отсутствие новостей — тоже новость. Или, как модно сейчас говорить, месседж. В итоге Теодосич за пару дней до конца месяца через сербские СМИ сообщил, что не будет подписывать новый договор с армейцами и отправляется в НБА.
Что предлагали
ПОД ПАРУСОМ.
А вот в предложениях, судя по всему, у Теодосича недостатка не было. Ватутин
Затем появилась кандидатура «Клипперс» — «парусники» на днях достаточно выгодно пристроили Криса Пола в «Хьюстон», и им срочно понадобился разыгрывающий. А у Теодосича появилась перспектива стать основным игроком клуба. Правда, в финансовом плане итог вышел гораздо скромнее, чем про это писали — якобы «Чикаго» был готов дать Милошу 48 миллионов за четыре сезона, а в итоге он получил 12 за два.
Но в данном случае деньги хоть и важный фактор, но не решающий. Гораздо интереснее, какой статус уготован Теодосичу в
ЦСКА БЕЗ ТЕОДОСИЧА.
Итак, Теодосич провел в ЦСКА шесть лет. Кто знает, возможно, лучших в карьере. С приходом в клуб Димитриса Итудиса серб прибавил в результативности и продуктивности — в Евролиге он в среднем набирал за матч около 16 очков и отдавал семь передач. Вместе с Нандо Де Коло он составлял стержень атакующей игры команды, был ее лидером. Вот только, как некоторые отмечали с грустью, а другие — с ехидством, серб не раз давал осечку именно в самые важные моменты. Например, в «Финалах четырех» Евролиги.
Как бы то ни было, Теодосич точно был главной звездой армейцев. И конечно, клуб не собирался сидеть сложа руки, ожидая ответа от серба по новому контракту. Менеджмент
Довольно часто упоминается имя опытнейшего испанца Серхио Родригеса. Призер двух Олимпиад, чемпион мира-2006 и победитель Евролиги двухлетней давности предпринял вторую попытку покорить НБА — после шести лет в «Реале» он поехал в «Филадельфию». Сезон у него вышел не выдающийся, хотя в «Сиксерз» вряд ли могло быть
Еще один претендент — американец Брэд Уонамейкер, очень прилично отыгравший в минувшей Евролиге за «Дарушшафаку». Неплохой
И не стоит забывать, что одного защитника, который может сыграть и на позиции первого номера, нынешним летом ЦСКА уже приобрел. Лео Вестерманн, который отыграл сезон за «Жальгирис», стал вторым французом в команде после Де Коло. Хотя, конечно, рассматривать его как игрока основы пока вряд ли стоит — это замена, скорее, также ушедшему из команды Аарону Джексону.
Словом, сейчас армейцы находятся в активном поиске. Хотя понятно, что с ходу заменить Теодосича, который на протяжении нескольких лет определял игровой почерк команды, вряд ли способен любой из потенциальных новичков ЦСКА. Хотя мы все равно ждем от сильнейшего клуба страны очень громкого приобретения.
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