Пост № 1. Кто заменит в ЦСКА Теодосича?

По данным одного из самых известных заокеанских инсайдеров Адриана Войнаровски, Теодосич уже согласовал контракт с «Клипперс» на два года, за которые заработает 12,3 миллиона долларов. Официального подтверждения этому пока нет, но информация от Войнаровски чаще оказывается правдой, чем наоборот.

ТЕОДОСИЧ БЕЗ ЦСКА.

Намеки на то, что звездный сербский разыгрывающий проводит последний сезон за ЦСКА, стали появляться достаточно давно. Было известно, что его уже второе трехлетнее соглашение с московским клубом истекает летом. А на вопросы о своем будущем Милош отвечал уклончиво. Дескать, придет время, и я над этим подумаю.

Чем ближе был конец сезона, тем чаще звучал этот вопрос. Теодосич во время «Финала четырех» Евролиги, наконец, обозначил сроки принятия решения — после окончания сезона в Единой лиге. А президент ЦСКА Андрей Ватутин буквально через полчаса после того, как это произошло, отмечая завоевание очередного титула, отметил, что предложение сербу сделано, и уже достаточно давно. И от того, примет он его или нет, зависит селекционная политика клуба в межсезонье.

Это было 13 июня, а контракт Теодосича истекал 30-го. На размышления у звездного защитника было чуть более двух недель. Дни шли, и постепенно становилось понятно, что отсутствие новостей — тоже новость. Или, как модно сейчас говорить, месседж. В итоге Теодосич за пару дней до конца месяца через сербские СМИ сообщил, что не будет подписывать новый договор с армейцами и отправляется в НБА.

Что предлагали красно-синие? В европейских СМИ появилась новость, что 12 миллионов евро «чистыми» за три года, потом эта сумма еще подросла — до 34 миллионов долларов за пять лет. Но в итоге даже представители ЦСКА, придерживающиеся позиции не комментировать слухи, отметили, что предполагаемые суммы явно завышены.

ПОД ПАРУСОМ.

Кто-то скажет, что в свои 30 Теодосич опоздал с отъездом за океан на несколько лет. Сейчас это риск не только для него, но и для потенциальных работодателей — с одной стороны, звездный статус игрока, который может вылиться в соответствующую зарплату, с другой, отсутствие опыта игры в НБА. Впрочем, проявить себя как следует в лучшей лиге мира теоретически возможно и в более зрелом возрасте — главное, правильно выбрать тренера и команду, чтобы как можно лучше вписаться в исповедуемую ей модель игры. И понимать, в какой роли тебя видят.

А вот в предложениях, судя по всему, у Теодосича недостатка не было. Ватутин как-то сказал, что основные претенденты на игрока не упоминались в прессе, но даже и без этого список был достаточно внушительным. «Бруклин», «Денвер», «Сакраменто», «Юта», «Миннесота», «Сан-Антонио» — в очередь выстроилась чуть ли не половина клубов лиги. В начале текущей недели как о почти свершившемся факте стали писать о переходе серба в «Чикаго».

Затем появилась кандидатура «Клипперс» — «парусники» на днях достаточно выгодно пристроили Криса Пола в «Хьюстон», и им срочно понадобился разыгрывающий. А у Теодосича появилась перспектива стать основным игроком клуба. Правда, в финансовом плане итог вышел гораздо скромнее, чем про это писали — якобы «Чикаго» был готов дать Милошу 48 миллионов за четыре сезона, а в итоге он получил 12 за два.

Но в данном случае деньги хоть и важный фактор, но не решающий. Гораздо интереснее, какой статус уготован Теодосичу в Лос-Анджелесе? Российские болельщики в новом сезоне будут наблюдать за «Клипперс» с особым интересом. Кстати, по данным американских источников, контракт Тео составлен по схеме «1+1», при этом опция активации второго сезона остается за игроком.

ЦСКА БЕЗ ТЕОДОСИЧА.

Итак, Теодосич провел в ЦСКА шесть лет. Кто знает, возможно, лучших в карьере. С приходом в клуб Димитриса Итудиса серб прибавил в результативности и продуктивности — в Евролиге он в среднем набирал за матч около 16 очков и отдавал семь передач. Вместе с Нандо Де Коло он составлял стержень атакующей игры команды, был ее лидером. Вот только, как некоторые отмечали с грустью, а другие — с ехидством, серб не раз давал осечку именно в самые важные моменты. Например, в «Финалах четырех» Евролиги.

Как бы то ни было, Теодосич точно был главной звездой армейцев. И конечно, клуб не собирался сидеть сложа руки, ожидая ответа от серба по новому контракту. Менеджмент красно-синих, которому по должности положено предвидеть все возможные варианты, несомненно, начал составлять список возможных кандидатур на замену уже давно. Кто в него входит, никто в штабе ЦСКА, конечно не расскажет. Но это точно должен быть не менее статусный, чем Милош, защитник. Возможно, с опытом игры в НБА. Кому же различные источники приписывают интерес со стороны московской команды?

Довольно часто упоминается имя опытнейшего испанца Серхио Родригеса. Призер двух Олимпиад, чемпион мира-2006 и победитель Евролиги двухлетней давности предпринял вторую попытку покорить НБА — после шести лет в «Реале» он поехал в «Филадельфию». Сезон у него вышел не выдающийся, хотя в «Сиксерз» вряд ли могло быть по-другому. Теперь он снова свободный агент и, по некоторым данным, ЦСКА готов предложить ему те же условия, что давал Теодосичу.

Еще один претендент — американец Брэд Уонамейкер, очень прилично отыгравший в минувшей Евролиге за «Дарушшафаку». Неплохой комбо-гард с хорошей результативностью и стабильным трехочковым. У него, правда, нет в послужном списке клубов НБА, да и вообще каких-либо топ-команд. Зато в ЦСКА уже перебрался форвард Уилл Клайберн, с которым Уонамейкер на пару наводили шороху в турецком клубе. Это, конечно, куда более рискованный вариант, но игра может стоить свеч.

И не стоит забывать, что одного защитника, который может сыграть и на позиции первого номера, нынешним летом ЦСКА уже приобрел. Лео Вестерманн, который отыграл сезон за «Жальгирис», стал вторым французом в команде после Де Коло. Хотя, конечно, рассматривать его как игрока основы пока вряд ли стоит — это замена, скорее, также ушедшему из команды Аарону Джексону.

Словом, сейчас армейцы находятся в активном поиске. Хотя понятно, что с ходу заменить Теодосича, который на протяжении нескольких лет определял игровой почерк команды, вряд ли способен любой из потенциальных новичков ЦСКА. Хотя мы все равно ждем от сильнейшего клуба страны очень громкого приобретения.