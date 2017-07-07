Баскетболист Швед может разорвать контракт с «Химками» ради перехода в НБА

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Ранее 28-летний защитник заявлял, что не планирует покидать российскую команду.

«Согласно источникам, Швед может разорвать контракт с “Химками”, который действует еще год, ради карьеры в НБА», — написал журналист.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">VTB League MVP Alexey Shved might void his final season with Khimki Moscow to bolt back to NBA, according to source.</p>— David Pick (@IAmDPick) <a href="https://twitter.com/IAmDPick/status/883040700488704000">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Швед ранее уже выступал в НБА, защитник выставлял свою кандидатуру на драфт новичков лиги в 2010 году, но не был выбран ни одной из команд. Однако в 2012 году он заключил контракт с командой НБА «Миннесота», позднее в различные годы выступал за «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк».

За «Химки» россиянин выступает с 2015 года, он был признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17. Также он принимал участие в первом Матче всех звезд лиги в 2017 году. Кроме того, в прошлом сезоне он стал лучшим снайпером Еврокубка, был выбран в первую символическую пятерку и признан самым ценным игроком турнира.