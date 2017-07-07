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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30310722/
7 июля 2017, 8:16 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Баскетболист Швед может разорвать контракт с «Химками» ради перехода в НБА

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Атакующий защитник клуба Единой лиги ВТБ «Химки» россиянин Алексей Швед может разорвать контракт с командой ради продолжения карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал журналист Дэвид Пик.

<em>МОСКВА 7 июля. /ТАСС/. </em>Атакующий защитник клуба Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> Химки россиянин Алексей Швед может разорвать контракт с командой ради продолжения карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (<span class=error>НБА</span>). Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал журналист <span class=error>Дэвид</span> Пик. Увеличить
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Ранее 28-летний защитник заявлял, что не планирует покидать российскую команду.

«Согласно источникам, Швед может разорвать контракт с “Химками”, который действует еще год, ради карьеры в НБА», — написал журналист.

Швед ранее уже выступал в НБА, защитник выставлял свою кандидатуру на драфт новичков лиги в 2010 году, но не был выбран ни одной из команд. Однако в 2012 году он заключил контракт с командой НБА «Миннесота», позднее в различные годы выступал за «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк».

За «Химки» россиянин выступает с 2015 года, он был признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17. Также он принимал участие в первом Матче всех звезд лиги в 2017 году. Кроме того, в прошлом сезоне он стал лучшим снайпером Еврокубка, был выбран в первую символическую пятерку и признан самым ценным игроком турнира.
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